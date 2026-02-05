Armenia

Efigas informó que más de 320 daños a redes de gas natural se registraron en el 2025 en el Quindío

Más de 1.000 se presentaron en el Eje Cafetero

Líder de operaciones y mantenimiento de Efigas, Andrés Villegas

Líder de operaciones y mantenimiento de Efigas, Andrés Villegas

Efigas- cortesía

Precisamente el líder de operaciones y mantenimiento de la empresa, Andrés Villegas informó que debido a dichos daños se generaron afectaciones del servicio en los 9 municipios donde opera Efigas en el departamento.

Dijo que los daños en la infraestructura fueron el 90% causados por trabajos de otras empresas de servicios públicos y contratistas en el espacio público y el 10% restante tiene que ver con terceros que también realiza trabajos en las vías y andenes.

"En 2025, Efigas tuvo 1.121 daños en su infraestructura para los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda. El 90% de estos daños son causados por trabajos de otras empresas de servicios públicos y contratistas en el espacio público. El 10% restante es causado por terceros que también hacen trabajos en los Andenes y en las vías", señaló.

Recordó la línea 164 para la atención y el reporte de emergencias por eso invitó a la comunidad a estar muy al tanto para dar a conocer cualquier eventualidad de manera oportuna.

“Los invitamos a compartir y coordinar con nosotros cualquier tipo de intervención en en espacio público. Para eso contamos con la línea 164 24 horas al día, 7 días a la semana“, dijo.

Reiteró que el llamado es a las alcaldías, gobernaciones, firmas contratistas, secretarías de infraestructura, otras empresas de servicios públicos y a la comunidad en general para que, antes de ejecutar cualquier obra, se articulen con la empresa distribuidora para prevenir interrupciones del servicio y evitar riesgos para las personas.

