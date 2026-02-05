El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Desde que escuché súplicas de la niña no la saqué de mi cabeza: directora de La Voz de Hind Rajab

Kaouther Ben Hania, directora y guionista de cine tunecina nominada al Óscar en la sección de mejor película internacional por ‘La Voz de Hind Rajab’ pasó por los micrófonos de 6AM W para contar detalles de este largometraje.

Según contó todo inició precisamente como el nombre de la película, a través de la voz de la niña.

“La Cruz Roja la estaba tratando de ayudar de estos bombardeos, no se sabía nada de ella, entonces lo que hicieron los paramédicos fue publicar su voz y una vez uno escucha las súplicas no se la puede sacar de la cabeza”, dijo.

De este modo, explicó que lo que quiso mostrar fue la sensibilidad que se puede llegar a tener tras los lamentos de la menor.

“Yo no estaba buscando separar mi sentimiento, la primera vez que escuché el primer llamado sentí muchas emociones y quería reunir esos sentimientos para que las personas que la escucharan no la olvidaran, quería honrar su voz”, dijo.

Es decir que ese sentimiento de ella hizo parte del recorrido. “No solo el lamento, sino querer hacer un llamado a la acción”.

Incluso, reveló que en su equipo de trabajo habían personas judías que apoyaron la idea, porque según contó, es una película que va más allá de la etnicidad. “Nadie puede verla y mirar hacia un lado, es una película que impacta a todos”.