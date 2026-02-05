De Cali para el mundo: Pasopan, la unión del mejor producto de panadería

Grupo Pastel Pan es una empresa familiar que nació en 1986 con la marca Pastelpan en el barrio Junín de la ciudad de Cali, la cual fue creada a través del trabajo, esfuerzo y dedicación de una familia.

Su objetivo principal fue brindar el mejor producto de panadería de la ciudad y con un servicio ideal, bajo la premisa de un modelo único, productos innovadores, óptima calidad, el talento humano y la amplia trayectoria en el sector.

La evolución a través de los años

En 1988 fue la apertura de Pastelpan 2, ubicada en torres de Maracaibo; en 1999 se vinculó al grupo la panadería y pastelería Pasopan, acreditado negocio en el sector de la Avenida Pasoancho con carrera 75 en el sur de la ciudad.

En mayo de 2013 se abrió Pasopan en el barrio Calicanto, en enero de 2017 se creó Pasopan en Ciudadela Campestre el Castillo; luego, durante mayo de 2018 se inauguró la sede de Pasopan en el barrio ciudad Meléndez y en marzo del 2022 la sede de Chill Plaza en el barrio Valle del Lili.

A lo largo de su trayectoria se ha destacado por la calidad de sus productos en las líneas de panadería con panes especiales, integrales, aliñados, hojaldres, entre otros; pastelería tradicional y personalizada, productos de queso, antojitos vallunos, desayunos, avena casera y su nueva línea de tortas cero azúcares ‘Bye bye sugar’.

La experiencia del producto

En la búsqueda del mejoramiento de la calidad de los servicios prestados por el Grupo Pastelpan, se generó un modelo único de experiencia en servicio para Pasopan Y Pastelpan, logrando procesos uniformes bajo la premisa de brindar lo mejor de la marca a todos sus clientes. Donde nace la oportunidad de unificar las dos marcas en un solo corazón estableciendo como marca principal a Pasopan.

“Los esperamos para que vivan la experiencia de nuestra marca y la excelencia de nuestros productos en las siete sedes ubicadas en la ciudad de Cali”, invitó Carolina Ramírez Serna, gerente general de Pasopan.

