Arroz cremoso con champiñones de la abuela: una receta apetecida de la hist

La familia Manrique salió de la iglesia de San Antonio y mientras caminaban por la acera solo hablaban de comidas porque la misa terminó más tarde de lo acostumbrado.

Andando cerca por un restaurante italiano, la tía Marta se percató que en su casa tenía champiñones y arroz ‘Blanquita’. Por eso, invitó a su hermana, esposo e hijos para almorzar un delicioso arroz cremoso con champiñones. Durante la ruta provocó el paladar de sus sobrinos contándoles còmo aprendió de la abuela a cocinar esta exquisita receta.

“Era un viernes acalorado de 1974 en Cali. Estaba jugando en el patio de la casa, mi mamá me llamó para que le ayudara poniendo cuidado al arroz, mi misión fue saber cuándo bajarle al fuego del fogón para tapar la olla. Mientras estaba allí, me di cuenta de los colores, aromas y sabores que sentía, generándome hermosos pálpitos como el sonido del maíz saltando en un sartén. En ese momento, mamá llegó y me dijo lávate las manos, te enseñaré a preparar arroz cremoso con champiñones”.

Cuando llegaron a casa, la tía dirigió a sus sobrinos como una sinfonía culinaria en su cocina para componer, sorprender y enamorar los paladares de todos con este rico plato.

¿Cómo preparar el arroz cremoso con champiñones de la abuela?

Blanquita en la ruta gastronómica te enseña a cocinar algo rápido, fácil y exquisito como lo hacia ella con amor, prepárate para dejar con ganas de repetir a tu familia:

· Utiliza un sartén a fuego medio

· Agrega: mantequilla, ajo, cebolla, champiñones y sal

· Revuelve por unos minutos

· Añade una taza de arroz blanquita

· Revuelve, no dejes de hacerlo

· Adiciona un chorrito de vino blanco (cuando el alcohol se evapore)

· Agrega 3 tazas de caldo de pollo

· Añade pollo, queso parmesano y listo

