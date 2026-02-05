Concesión vial Bogotá–Boyacá seguirá hasta 2031

A cinco años de finalizar la concesión del corredor Briceño-Tunja-Duitama, la BTS Autovía entregó un balance del estado de la vía y de los proyectos de mantenimiento y modernización que se adelantan en este tramo estratégico para la conexión entre Bogotá y Boyacá. La concesión explicó además por qué algunos sectores fueron entregados al Gobierno nacional mientras los peajes continúan bajo su operación.

Según la empresa concesionaria, ciertos tramos del corredor estaban contemplados únicamente para construcción dentro del contrato original, por lo que, una vez finalizadas las obras, fueron entregados al Invías, entidad responsable de su operación actual. Sin embargo, la concesión continúa administrando los peajes de El Roble, Albarracín y Tuta.

Entre las acciones recientes se destacan trabajos de mantenimiento preventivo, renovación de la señalización vial y estrategias para mejorar la seguridad en la carretera. La concesión asegura que estas medidas han contribuido a reducir la accidentalidad en el corredor, que pasó de estar entre los más peligrosos del país a ubicarse en una posición menos crítica en los registros nacionales.

De acuerdo con las proyecciones de tráfico, el contrato podría extenderse hasta el año 2031. La concesión también considera que proyectos como el tren hacia Bogotá no afectarán la operación de la vía y, por el contrario, podrían dinamizar el turismo y la movilidad regional.