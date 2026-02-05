Boyacá se solidariza con Córdoba ante la emergencia invernal

Está recibiendo apoyo de la ciudadanía, especialmente alimentos no perecederos, ropa y otros elementos de primera necesidad

Boyacá

El departamento de Boyacá se une de manera solidaria al llamado de ayuda para el departamento de Córdoba que enfrenta una grave emergencia como consecuencia de las lluvias que ha afectado a más de 20.000 familias, en 22 municipios.

En el marco del principio de subsidiariedad establecido en la Ley 1523 de 2012 y como parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la Gobernación de Boyacá activó acciones de apoyo para contribuir a la atención de esta emergencia, reafirmando la hermandad entre regiones.

Este llamado solidario es liderado por la Gestora Social del departamento, Daniela Assis, quien además es oriunda de Córdoba.

“Hoy no les hablo como gestora social. Hoy les quiero hablar como hija de Córdoba. La ola invernal ha golpeado con fuerza mi tierra y más de 20.000 familias lo han perdido casi todo. Por eso quiero pedirles, desde lo más profundo del corazón, que nos unamos para ayudar”.

Desde la Gobernación de Boyacá ya se encuentran listos para ser enviados:

- Kits de aseo y cocina

- Kits habitacionales

- Colchonetas y hamacas

- Mercados

- Ropa del Ropero Solidario, iniciativa liderada por la gestora social.

#Atención | La gestora social de Boyacá, @DanielaAssisF lidera una convocatoria humanitaria para apoyar a #Córdoba tras la emergencia. Se recibirán donaciones de alimentos, kits, colchonetas y ropa en una carpa frente a la Gobernación, para fortalecer la ayuda que será enviada. https://t.co/djSUr8pswf — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) February 4, 2026

Adicionalmente, se está recibiendo apoyo de la ciudadanía, especialmente alimentos no perecederos, ropa y otros elementos de primera necesidad, con el fin de llevar ayuda y esperanza a las familias damnificadas.

Para facilitar las donaciones, se habilitó una carpa en la entrada de la Casa de la Torre, en Tunja, la cual estará disponible durante todo el día para recibir aportes de la comunidad. La meta es enviar las ayudas recolectadas en la madrugada del día siguiente, garantizando una respuesta oportuna.

“Cada aporte, grande o pequeño, cuenta. Hoy Córdoba nos necesita y sé que Boyacá es un departamento solidario, generoso y de buen corazón, que no es indiferente al dolor ajeno”, añadió la Gestora Social, Daniela Assis.