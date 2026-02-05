Autoridades buscan solución a retrasos en entrega de medicamentos en Boyacá

Luego de las protestas realizadas el pasado 23 de enero en Tunja por las dificultades en la entrega de medicamentos, la Asociación de Personeros de Boyacá (ASOPERBOY),ha participado en varias mesas de trabajo con entidades del sistema de salud para encontrar soluciones a la problemática que afecta a usuarios en el departamento. Las reuniones han contado con la participación de la Superintendencia de Salud, la Secretaría de Salud departamental y delegados de las personerías municipales, en un intento por consolidar información y establecer rutas de atención más efectivas.

Iván Leonardo Rodríguez, presidente de la Asociación de Personeros de Boyacá, explicó que el diálogo institucional ha permitido avanzar en compromisos concretos. «...A la fecha de hoy hemos tenido cuatro reuniones con diferentes entidades. Destacamos la reunión del 26 de enero con la Superintendencia de Salud, en la que llegamos a acuerdos claros y se planteó realizar una jornada macro en el departamento de Boyacá...», señaló el representante del Ministerio Público, quien indicó que el objetivo es involucrar a varias autoridades nacionales para revisar la situación del suministro de medicamentos.

Uno de los principales resultados de estas mesas de trabajo es la creación de un formato unificado para recopilar los casos reportados en los municipios. Según Rodríguez, «...es necesario que todas las entidades manejemos la misma información, por eso se acordó que las personerías diligencien los casos más relevantes y los transmitan a los directores locales de salud y a la Secretaría de Salud departamental, con el fin de consolidar cifras claras...». Este mecanismo busca evitar duplicidad de reportes y facilitar que la Superintendencia de Salud adopte decisiones con base en datos precisos sobre la magnitud del problema en Boyacá.