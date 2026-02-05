Aplazan la indagatoria contra Lucho Herrera y su hermano, por desaparición de campesinos

Caracol Radio conoció en primicia que se aplazó la diligencia de indagatoria contra Luis Alberto y Rafael Herrera Herrera, en medio de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación, por su presunta responsabilidad en la desaparición de cuatro personas en zona rural de Fusagasugá (Cundinamarca), el 23 de octubre de 2002.

Según se conoció, la razón del aplazamiento es que la defensa del excampeón de la Vuelta a España de 1987 interpuso una queja contra el auto que lo llamó a diligencia de indagatoria, por lo que deberá ser resuelta por la segunda instancia.

Caracol Radio conoció que esto deberá resolverlo un fiscal delegado ante el Tribunal Superior.

Además el abogado del reconocido ciclista renunció.

Entre tanto, Rafael Herrera pidió aplazamiento de la diligencia.

¿Por qué está siendo investigado Lucho Herrera y su hermano?

El pasado 28 de enero se conoció que una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos abrió la investigación, teniendo en cuenta los elementos materiales probatorios recopilados hasta el momento y que advierten que los procesados habrían contactado a integrantes de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare, que tuvieron injerencia en la región del Sumapaz entre 2002 y 2003, para que se llevaran en contra de su voluntad a un grupo de habitantes de predios aledaños a las propiedades de la familia Herrera Herrera.

Los cadáveres de dos de las víctimas fueron hallados en el año 2008, en un terreno del municipio de Silvania (Cundinamarca); solo hasta el mes de diciembre de 2025 fueron entregados a sus familiares, esto luego de que el Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (GRUBE) obtuviera las muestras biológicas para establecer la plena identidad.

Entretanto, sigue la búsqueda de los otros cadáveres.

Indagatoria

El excampeón de la Vuelta a España de 1987 y su hermano serán vinculados formalmente mediante diligencia de indagatoria, que ahora deberá programarse una vez se resuelva la queja interpuesta por la defensa de Herrera.

Después de eso, se llevará a cabo la indagatoria por el delito de desaparición forzada.

“Adicionalmente, Rafael Herrera es vinculado por el delito de acceso carnal violento por el abuso sexual a una menor de edad que fue conocido en la presente investigación”, mencionó la Fiscalía.

Este proceso se adelanta bajo la Ley 600 del 2000.