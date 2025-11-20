Fiscalía entrega los cuerpos de dos víctimas de desaparición forzada ligadas al caso de Lucho Herrera

La Fiscalía General de la Nación avanza con la entrega de cuerpos de campesinos víctima de desaparición forzada, ligados al caso por el que se le investiga a Luis Albero ’Lucho’ Herrera, excampeón de la Vuelta a España en 1987.

En un acto privado con acompañamiento psicosocial y jurídico para la familia, ya fue entregado el cuerpo en Fusagasugá de Víctor Manuel Rodríguez Martínez. Y, en la próximas horas será la entrega en Silvania del cuerpo de Diuviseldo Torres Vega.

Ellos, junto a Gonzalo Guerrero Jiménez y José del Carmen Rodríguez Martínez, hacen parte del grupo de campesinos que fueron desaparecidos por un grupo paramilitar que delinquía en zona rural de Cundinamarca en el año 2002, en medio de los hechos de violencia de las Autodefensas Campesinas del Casanare.

Exparamilitares señalaron directamente al ciclista, Luis Alberto ‘Lucho’ Herrera, de haber ordenado el crimen, haciendo pasar a las cuatro personas como milicianos de las Farc, con el propósito de despojarlos de sus tierras.

Ciclista ‘Lucho’ Herrera Ampliar

Desde el pasado 7 de abril, el juzgado cuarto penal de Fusagasugá compulsó copias al ente acusador para que investigue al deportista colombiano por los delitos de desaparición forzada agravada y homicidio agravado.

El deportista colombiano aseguró en un comunicado que “jamás ha pertenecido a organizaciones criminales ni ha pretendido causar daño a nadie”. Y, rechazó los señalamientos en su contra, que dice, han hecho “personas condenadas por delitos graves que, tras acogerse a sentencias negociadas, señalaron mi supuesto involucramiento”.