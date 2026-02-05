Algunas consultas se estarían utilizando con fines económicos y no políticos: Lizcano

El candidato presidencial, Mauricio Lizcano, lanzó una dura crítica contra algunas consultas políticas, al advertir que se estarían convirtiendo en un negocio que le cuesta a todos los colombianos. Según Lizcano, detrás de varias de estas iniciativas no habría una verdadera intención política, sino un interés económico ligado a la reposición de votos.

El aspirante aseguró que mientras el país enfrenta desafíos urgentes como las inundaciones, la inseguridad, la crisis en el sistema de salud y la situación del campo. “Estamos viendo consultas sospechosas que pareciera que lo que están buscando es la reposición de votos. No en todos los casos, pero en muchos pareciera que este es un negocio económico para lucrarse de la reposición de los votos que se pagan con los impuestos de los colombianos”, afirmó Lizcano.

El candidato reiteró que su apuesta no pasa por ese tipo de mecanismos y sostuvo que su verdadera consulta es con la ciudadanía, insistiendo en que el foco de la campaña debe estar en escuchar a la gente y ofrecer soluciones concretas a los problemas del país.

#ElGranReto2026 | El candidato presidencial Mauricio Lizcano (@MauricioLizcano) advirtió que algunas consultas políticas se estarían convirtiendo en un negocio, motivadas por la reposición de votos y no por una verdadera intención política.

