Accidente genera cierre de la vía que une al Tolima y al Quindío a través del Alto de la Línea

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, Miguel Bermúdez, director operativo de la Secretaría de Tránsito del Tolima, confirmó que se registró un siniestro vial qué involucró a dos tractocamiones, hecho que sucedió a la altura del túnel Azulejos qué está ubicado en el descenso del Alto de la Línea a Cajamarca.

El siniestro vial deja una persona muerta y una herida, los dos corresponden a los conductores de los automotores de carga. Los vehículos que protagonizaron el accidente es un tracto camión de matrícula EST 420 marca Kemworth y otro de carga de placa LJK 788.

“El accidente se registró sobre la 1:30 de la tarde, dos vehículos de carga chocan, lamentablemente fallece uno de los conductores, uno de los vehículos llevaba maquinaria amarilla como carga, esa maquinaria cae al carril contrario y ocasiona el cierre total”, dijo Miguel Bermúdez.

En el lugar del accidente las autoridades de tránsito del Tolima atienden la emergencia en conjunto con la concesionaria que tiene a cargo el tramo entre Calarcá y el municipio de Cajamarca.

“Nos encontramos trabajando para poder habilitar lo más pronto el corredor vial por la importancia que representa para la movilidad del país el cruce entre los departamentos del Tolima y el Quindío”, destacó Bermúdez.

Dato: este es uno de los tramos de mayor accidentalidad en este corredor vial que une al Quindío con el Tolima a través del Alto de la Línea.