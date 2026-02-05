A la cárcel Brandon, “El Burro” y “El Flaco” por microtráfico en Ocaña y Cúcuta. / Foto: Fiscalía.

Norte de Santander

En las últimas horas la Fiscalía General de la Nación judicializó a un hombre en Ocaña y dos en Cúcuta, señalados por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

La primera captura se adelantó en el municipio de Ocaña. Brandon Yoseph Sánchez, fue sorprendido el pasado 29 de enero en el barrio Palomar y durante una diligencia de registro y allanamiento realizada por la Policía Nacional, le fueron halladas dosis de cocaína, mescalina, dos grameras y aditivos colorantes, elementos que según las autoridades, evidenciarían la dosificación de sustancias estupefacientes.

En un caso aislado, en la ciudad de Cúcuta fueron capturados en flagrancia Edgar Antonio Barbosa Payares, alias “El Burro,” y José Ángel Quintero Márquez, alias “El Flaco”, quienes se dedicarían a la dosificación y distribución de narcóticos en distintos sectores del área metropolitana, como la redoma del Escobal y el Puente Internacional Francisco de Paula Santander.

Aseguran las autoridades que durante el procedimiento judicial, les incautaron dos kilogramos de base de coca, una escopeta y dos teléfonos celulares.

Tanto a “El Burro” y “El Flaco” se les imputó el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Ninguno de los investigados aceptó los cargos imputados. Por decisión de jueces de control de garantías, los tres hombres fueron afectados con medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.