Rutas de Transmilenio para el concierto de My Chemical Romance en Bogotá: habrá horario extendido

Bogotá

Uno de los principales conciertos para este inicio del 2026 es sin duda el de la banda estadounidense My Chemical Romance.

Pese a que el pasado 9 de enero los promotores del evento musical confirmaron que el concierto ya no tendría lugar el 22 de enero, como estaba previsto, y que su nueva fecha es el 10 de febrero, la expectativa en los fanáticos se mantuvo.

Por este evento, la empresa de transporte público TransMilenio ha puesto a disposición de los asistentes del concierto un plan de rutas que facilitará la llegada al evento y el regreso a sus hogares.

Rutas de Transmilenio para el concierto de My Chemical Romance en Bogotá

Recientemente, la Alcaldía de Bogotá en conjunto con Transmilenio anunció la implementación de rutas especiales y la extensión en el horario del servicio de transporte público.

De acuerdo con la información publicada por Transmilenio, la flota de buses enfocados en el concierto priorizará las estaciones de Salitre El Greco y CAN - British Council, puesto que son las estaciones más cercanas al venue Vive Claro.

Durante el horario habitual, los servicios disponibles en dichas estaciones serán:

Salitre El Greco: K16, K23, P85, K10, K54, K10, G43, L10, M85, B16, B23 y H54.

CAN - British Council: K16, K23, P85, K10, K54, K86,l B16, B23, M85, H54, L10 y M86

Asimismo, podrá utilizar las rutas del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

Rutas en horario extendido tras el concierto:

Por otra parte, una vez finalice el concierto, las estaciones de Salitre El Greco y CAN - British Council seguirán disponibles. No obstante, contarán solamente con algunas rutas especificas.

Salitre El Greco: Rutas con destino hacia los portales El Dorado, Usme, Sur y 20 de Julio.

CAN - British Council: Rutas hacia los portales de Suba, Calle 80, Américas y Norte.

Debe tener en cuenta que las salidas de los buses estarán sujetas a la demanda de los usuarios de cada estación.

