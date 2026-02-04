El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Pacto Histórico advierte que hay persecución política contra Iván Cepeda, ¿qué dice la oposición?

Los representantes a la Cámara Hernán Cadavid (Centro Democrático) y Gabriel Becerra (Pacto Histórico) hablaron sobre el futuro de la inscripción de Iván Cepeda en la consulta del 8 de marzo.

Cadavid, representante de la oposición, insistió en que su demanda contra esta inscripción es jurídica, mas no política.

“No respetan normas, conforman listas como se les va ocurriendo sin observancia de la Constitución y la ley, y cuando no se les permite entonces dicen que es una persecución, no es una persecución“, dijo.

Y agregó que “el cumplimiento de la ley no se puede convertir en un sinónimo de persecución política”.

El congresista le pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE), quien estudia la demanda de revocatoria, “fallar en derecho”, sin presiones de la calle y, según él, “sin las amenazas del presidente de la República”.

Becerra, representante del Pacto Histórico, lo controvirtió y aseguró que la oposición busca afectarle los derechos al candidato presidencial del Pacto Histórico.

Además, dijo que el CNE no tiene autoridad ante la sociedad y “toma decisiones arbitrarias conforme a los intereses de sus mayorías políticas”.

“Los sectores que representan al doctor Uribe, al Centro Democrático, a la derecha, creen que una manera de derrotar al pueblo es no permitiéndole participar”, señaló.

Y añadió que si el uribismo no está a favor del Pacto Histórico, deberían competir.

“Que el pueblo decida, ¿cuál es el miedo a que los ciudadanos y el pueblo decida?“, cuestionó.

Este miércoles, los conjueces del CNE definirán el futuro de Iván Cepeda en la consulta de marzo

El Consejo Nacional Electoral se reunirá este miércoles 4 de febrero, a las 2:00 p.m. para tomar una decisión crucial que podría reconfigurar el panorama político de cara a las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

En medio de esta coyuntura, Cepeda manifestó su postura con firmeza y anunció que si el CNE le impide participar en la consulta de izquierda, se inscribirá directamente para la primera vuelta presidencial.