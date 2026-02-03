CNE cambia conjueces que decidirán caso Iván Cepeda tras aceptar impedimento de Alejandro Sánchez

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aceptó el impedimento de Alejandro Sánchez, del Centro Democrático, por lo que no podrá ser conjuez en el caso de Iván Cepeda y la consultas del ‘Frente por la Vida’.

Los nuevos dos conjueces que tendrán en sus manos la decisión son Alberto Rojas Ríos, del Partido Liberal, y Gustavo Martín Coral, de Colombia Justa Libres. Cómo conjuez remanente fue designado Hollman Ibáñez (Alianza Verde).

Esto podría representar un respiro para Iván Cepeda, pues los dos nuevos conjueces son de tendencia liberal. Y si bien no es clara cuál será su votación, podría serle más favorable.

En todo caso, es de recordar que, si solo uno de los conjueces vota para que Iván Cepeda no participe en las consultas, se quedaría por fuera. Ya que con ese voto, llegaría a 6 la votación del lunes, que no alcanzó la mayoría necesaria, y que quedó 5-4.

Ahora, luego de que fueran nombrados los nuevos conjueces, la decisión fue aplazada para este miércoles 4 de febrero. La audiencia en la que se votará el caso quedó para la 1:00 de la tarde.

