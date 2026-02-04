Demandante de inscripción de Iván Cepeda en consulta advierte que CNE habría violado su reglamento

Caracol Radio conoció que Nicolás Farfán, uno de los demandantes de la inscripción de Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida, del próximo 8 de marzo, le solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) la nulidad de todo lo actuado en el proceso posterior a su recusación contra el magistrado Álvaro Echeverry.

Y es que, según el abogado y exregistrador delegado en lo electoral, el magistrado habría negado esta recusación, sin surtirse el trámite establecido en el reglamento del CNE.

“La Resolución 1043 de 2021, que modificó el artículo 5 del Reglamento interno del Consejo Nacional Electoral, estableció un procedimiento obligatorio para el trámite de recusaciones contra magistrados, el cual comprende, de manera imperativa, la manifestación expresa del recusado mediante auto, la remisión al magistrado que sigue en orden alfabético y la decisión de fondo por parte de la Sala Plena", señaló el abogado en la petición remitida al CNE.

Este presunto incumplimiento, a juicio de Farfán, constituye una violación del reglamento de la entidad, del debido proceso y de la ley.

¿Por qué recusó al magistrado Álvaro Echeverry?

El experto electoral y miembro de CLAP Abogados pidió apartar al magistrado del proceso por presuntas dudas sobre su imparcialidad.

La recusación se basa en declaraciones públicas del precandidato Roy Barreras en el programa Los Danieles, donde aseguró que mantiene comunicación directa y reciente con el magistrado Echeverry y que conversaron sobre el trámite que adelanta el CNE.

Según el escrito, estas manifestaciones podrían evidenciar una comunicación por fuera del proceso y la posible entrega de información interna, lo que, de acuerdo con el recusante, afecta el principio de imparcialidad.





Noticia en desarrollo.