Doble homicidio en el corregimiento Aguas Claras, Ocaña

Norte de Santander.

Dos hombres fueron asesinados en la tarde de este martes 3 de febrero de 2026 en el corregimiento Aguas Claras, jurisdicción del municipio de Ocaña, luego de ser atacados a disparos cuando se movilizaban en un vehículo Hyundai.

Una de las víctimas fue identificada como Jesús Alberto Romero Mejía, quien, según la información conocida, alcanzó a descender del automotor e intentó huir, pero fue alcanzado por los atacantes y asesinado en el lugar de los hechos.

El segundo hombre fue Jaime Martínez García, de 28 años, quien resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial, donde posteriormente falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer los móviles del doble homicidio y dar con los responsables de este hecho violento que genera preocupación entre los habitantes de la zona.