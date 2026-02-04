Doble homicidio en el corregimiento Aguas Claras, Ocaña
Dos hombres fueron asesinados cuando se movilizaban en un vehículo.
Norte de Santander.
Dos hombres fueron asesinados en la tarde de este martes 3 de febrero de 2026 en el corregimiento Aguas Claras, jurisdicción del municipio de Ocaña, luego de ser atacados a disparos cuando se movilizaban en un vehículo Hyundai.
Una de las víctimas fue identificada como Jesús Alberto Romero Mejía, quien, según la información conocida, alcanzó a descender del automotor e intentó huir, pero fue alcanzado por los atacantes y asesinado en el lugar de los hechos.
El segundo hombre fue Jaime Martínez García, de 28 años, quien resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial, donde posteriormente falleció debido a la gravedad de las lesiones.
Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer los móviles del doble homicidio y dar con los responsables de este hecho violento que genera preocupación entre los habitantes de la zona.