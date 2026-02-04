Cayó alias ‘Marco Pérez’, peligroso extorsionista de la banda criminal Los Satanás en Soacha.

Después de más de 30 días de investigaciones por parte de el GAULA, Inteligencia, el GOES y la Fiscalía General de la Nación, se logró la captura de alias ‘Marco Pérez’ un integrante de la banda criminal transnacional Los Satanás.

Alias ‘Marco Pérez’ cumplía el rol de coordinador de extorsiones y homicidios de este grupo delincuencia, tanto en Soacha como en Bogotá.

“Hemos dado goles contundentes contra la delincuencia y el crimen organizado en nuestro territorio. Esta es la cuarta afectación a este grupo delincuencial que hemos hecho desde la ciudad de Soacha en coordinación con la Policía Metropolitana de Bogotá”, indicó el alcalde del municipio, Julián Sánchez.

Este operativo también permitió la incautación de una granada calibre 40 milímetros, municiones, panfletos, celulares y sim cards dedicadas a extorsionar a comerciantes, taxistas, gerentes, dueños y administradores de parqueaderos, reveló el coronel Juan Gómez, comandante de la Policía de Soacha.

Un juez le impuso a este hombre medida de aseguramiento en centro carcelario por los delitos de extorsión, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego y municiones, además de receptación

Capturas en Soacha en enero 2026

La Policía de Soacha y la Alcaldía mostraron un balance de seguridad del mes de enero, en el que fueron capturadas 169 personas de las cuales 132 en flagrancia y 37 por orden judicial.

Las capturas se concentraron principalmente en delitos relacionados con estupefacientes, hurto a personas, lesiones personales, violencia intrafamiliar y porte ilegal de armas, afectando redes que operaban en distintos sectores del municipio.

Se incautaron 10 armas de fuego, 4.490 gramos de estupefacientes, la recuperación de 9 vehículos y 11 motocicletas que habían sido robadas.