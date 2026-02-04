Alcaldía de Duitama activa plan de contingencia en farmacia Discolmets por fallas en atención

La alcaldesa de Duitama se hizo presente en la farmacia Discolmets para liderar la apertura del plan de contingencia acordado previamente en mesas de trabajo con Nueva EPS, una medida que busca responder a las reiteradas quejas de los usuarios por demoras y dificultades en la entrega de medicamentos. La jornada contó con el acompañamiento de la Secretaría de Salud Municipal.

La presencia de la mandataria tuvo como objetivo verificar directamente las condiciones de atención, el manejo de las filas y el estado real de los medicamentos pendientes, en un punto que en las últimas semanas ha concentrado inconformidad ciudadana. Desde la administración municipal se insistió en la necesidad de garantizar un trato digno, ordenado y respetuoso para los usuarios del sistema de salud.

Según informó la Alcaldía, esta intervención hace parte de un compromiso institucional para vigilar la prestación del servicio y evitar que se repitan situaciones de congestión o desatención, especialmente con población vulnerable. La supervisión busca además evaluar el cumplimiento de los acuerdos asumidos por la EPS y el operador farmacéutico.

La administración municipal anunció que durante el próximo mes mantendrá presencia permanente en la farmacia Discolmets, como parte de un plan de seguimiento continuo. La medida pretende brindar acompañamiento a la ciudadanía y ejercer control preventivo sobre la atención en salud, mientras se avanza en soluciones de fondo a las fallas detectadas.