Uber reembolsó cobro de más de $1,6 millones por viaje del aeropuerto José María Córdova a Sabaneta

Medellín

Uber confirmó que reembolsó la totalidad del dinero a un usuario al que se le había cobrado más de 1.600.000 pesos por un recorrido entre el aeropuerto José María Córdova, en Rionegro, y el municipio de Sabaneta, en el sur del Valle de Aburrá, luego de que la denuncia se hiciera pública.

“Una vez el usuario realizó el reporte, el caso fue escalado y trabajamos en su resolución, lo que permitió el reembolso correspondiente”, señaló el equipo de Uber en Colombia en respuesta a Caracol Radio.

¿Qué pasó?

El hecho fue expuesto en la red social X por el usuario Johan Coy, quien relató que tomó el servicio el domingo 1 de febrero, tras llegar a Medellín en un vuelo desde Bogotá. Según explicó, antes de iniciar el viaje la aplicación le mostró un valor estimado de 127.460 pesos, tarifa que aseguró pagar con frecuencia para ese trayecto, por lo que aceptó el servicio sin inconvenientes.

No obstante, al finalizar el recorrido y llegar a su vivienda, recibió una notificación de su banco informándole que se había realizado un cobro por 1.624.942 pesos a su tarjeta de crédito, lo que representó un incremento del 1.275 % frente al valor inicialmente estimado por la aplicación.

De acuerdo con el testimonio del usuario, al comunicarse con el soporte de Uber para reclamar por el cobro inesperado, la respuesta aumentó su inconformidad. Según relató, una asesora le indicó por mensajes que el costo real del viaje había sido de 1.752.000 pesos, pero que la empresa había realizado un supuesto “ajuste” para dejar el valor final en 1.678.464 pesos, tras descontar 73.536 pesos.

Aunque no se conoce la causa del cobro desmedido, la plataforma de transporte señaló que pudo analizar el caso, realizando el reembolso total del dinero al usuario afectado.