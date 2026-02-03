Policía y Diócesis de Magangué se unen por la convivencia y la esperanza en el territorio

En un espacio de diálogo cercano y constructivo, el Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, sostuvo un encuentro con Ariel Lascarro Tapia, obispo de la Diócesis de Magangué, con el propósito de unir esfuerzos en favor de la convivencia, la seguridad y el bienestar de las comunidades.

Durante la reunión se compartieron reflexiones y preocupaciones comunes sobre la realidad social del territorio, resaltando la importancia de trabajar de manera conjunta en la prevención del delito, el acompañamiento a las familias, y la protección de los niños, niñas y jóvenes, fortaleciendo los valores que promueven el respeto y la solidaridad.

El encuentro permitió reafirmar el compromiso de la Policía Nacional de Colombia de acercarse cada vez más a la comunidad, escuchando sus necesidades y caminando de la mano con instituciones que, como la Iglesia, cumplen un papel fundamental en la construcción de tejido social.

“La seguridad no solo se construye con presencia institucional, sino también con cercanía, diálogo y confianza. Trabajar junto a la Iglesia nos permite llegar al corazón de las comunidades y fortalecer la convivencia y la esperanza en nuestros territorios”, expresó el coronel, Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La Policía Nacional reiteró su disposición de seguir articulando acciones con la Diócesis de Magangué y demás actores sociales, convencida de que la unión, el respeto y el trabajo conjunto son fundamentales para construir comunidades más seguras y solidarias.