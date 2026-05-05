Cartagena pierde rutas a EE. UU. tras salida de Spirit Airlines: así impacta la conectividad

La salida definitiva de Spirit Airlines marca un golpe a la conectividad aérea internacional de Cartagena. Con el cese de operaciones anunciado el 2 de mayo, la ciudad deja de contar con rutas directas hacia Florida, específicamente a Fort Lauderdale y Orlando, dos destinos clave en su principal mercado emisor de turistas: Estados Unidos. La aerolínea, que inició operaciones en 2008 en esta capital, llegó a registrar ocupaciones superiores al 90% y movilizaba hasta 12 mil pasajeros mensuales en su ruta activa más reciente.

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La decisión se da tras una prolongada crisis financiera que se agravó desde la pandemia de COVID-19 y que la compañía no logró superar, pese a acogerse en dos ocasiones al Capítulo 11 de bancarrota. En su mejor momento, Spirit operó dos rutas directas hacia Cartagena, aunque al cierre de sus operaciones solo mantenía el trayecto con Fort Lauderdale, con dos frecuencias semanales. Su salida representa la pérdida de miles de sillas mensuales en el segmento de bajo costo, lo que podría impactar la demanda turística y presionar al alza los precios de los tiquetes hacia el Caribe colombiano.

Desde la Corporación Turismo Cartagena de Indias (Corpoturismo) señalaron que la aerolínea fue un aliado clave en la llegada de visitantes desde el sur de Florida y advirtieron sobre los efectos que tendrá su ausencia en la competitividad del destino. No obstante, aseguraron que la ciudad mantiene su conectividad a través de otras compañías como Avianca, que anunció medidas para apoyar a los pasajeros afectados, incluyendo opciones de reubicación en vuelos disponibles —sujetas a condiciones— para quienes tenían tiquetes entre el 2 y el 16 de mayo de 2026.