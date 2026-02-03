Pasaportes: celebración indebida de contratos en Cancillería

En el Confidencial de Hora20, Diana Calderón revela cómo en medio de los más de 9 mil contratos que firmó el gobierno antes de la entrada por la ley de garantías por más de un billón de pesos, se conoció un nuevo contrato entre la Cancillería y la Imprenta Nacional por $185 mil millones de pesos. Es nada menos que el tercer contrato por el mismo objeto. No conformes con que la Procuraduría ha establecido las irregularidades cometidas durante este Gobierno en su pretensión de entregarle la realización de los pasaportes a la casa de la moneda de Portugal y la Imprenta Nacional, hacen otro contrato.

Según pudimos establecer, quieren tener un “plan B” por si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca les tumba el primer contrato entre esas dos entidades y, además, por que en abril se les vence el contrato y no tienen el modelo que han ofrecido funcionando. Sin embargo, lo que no han tenido en cuenta es que cuando existe un contrato estatal vigente, hasta que ese contrato no termine, no se puede hacer un nuevo contrato por el mismo objeto. Hacerlo es celebración indebida de contratos, es delito.

Nuevamente se demuestra la improvisación en el tema, y los defectos del primer contrato cuando habían defendido su legalidad, con lo cual, la responsabilidad penal, fiscal y disciplinaria sigue vigente.