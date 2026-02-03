El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“No entendimos qué pasó”: Edgar Rojas, retirado de su cargo como cónsul en Bilbao

Edgar Alberto Rojas, quien fue retirado de su cargo como cónsul de Colombia en Bilbao y con 29 años de experiencia en carrera administrativa, explicó en 6AM W de Caracol Radio cómo se dio su salida de la entidad.

¿Qué hay detrás de su destitución?

Destacó que el trabajo en el Consultado de Bilbao requería un gran esfuerzo para fortalecer el tejido social, algo que fue reconocido por la comunidad colombiana, más no por el Gobierno Nacional. Por eso, aseguró que su salida del cargo la tomó con asombro. “No entendimos qué pasó”.

Contó que la ministra de Relaciones Exteriores estuvo en Bilbao y en ese momento ya había firmado su retiro del cargo.

“Si bien no necesito explicaciones, la comunidad sí porque el trabajo demostraba lo que el Gobierno quiere mostrar”, afirmó.

Resaltó que recibió el Consulado y actualmente está en el TOP 10 con la mayor gestión de trámites, “lo que indica el trabajo que se hace con la comunidad”.

“No entendemos las razones para requerir el consulado”, añadió.

Finalmente, confirmó que él, siendo respetuoso de la ley y los procedimientos, salió de su cargo luego de haberse cumplido los dos meses de plazo para dejarlo. Sin embargo, manifestó que siente el respaldo de la justicia que dice que él sigue en el Consulado.