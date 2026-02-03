Más de 5.000 usuarios de la Nueva EPS siguen sin atención en Iquira-Huila

Un llamado interinstitucional para que las entidades den una salida definitiva a la crisis de salud . Foto Redes Sociales.

El municipio de Iquira enfrenta una delicada situación en materia de salud, luego de que más de 5.000 usuarios de la Nueva EPS no estén recibiendo atención ambulatoria. Esto se debe a que el Hospital Municipal María Auxiliadora no cuenta actualmente con un contrato vigente con dicha EPS, lo que ha impedido la prestación regular del servicio a la población afiliada.

Jarvin Andrés Sánchez, personero de Iquira, afirmo que “ante esta situación, las autoridades advierten una posible avalancha de acciones constitucionales por la no garantía del derecho fundamental a la salud. Durante la vigencia 2025 se interpusieron más de 25 acciones, entre tutelas, peticiones e incidentes de desacato, mientras que en lo corrido de 2026 ya se han presentado dos tutelas y cerca de 15 derechos de petición, lo que evidencia el creciente inconformismo ciudadano”.

El municipio cuenta con aproximadamente 13.000 habitantes, de los cuales cerca de 10.000 corresponden a población mestiza y alrededor de 3.000 pertenecen a la comunidad indígena del resguardo Nasa Río Negro. Aunque se realizaron mesas de trabajo los días 15 y 21 de enero, logrando garantizar de manera temporal la atención a mujeres gestantes, no se ha alcanzado una solución estructural que restablezca el servicio para todos los usuarios.

Según se informó, la Nueva EPS mantiene deudas superiores a los 700 millones de pesos correspondientes a la vigencia 2025 con el Hospital María Auxiliadora y, además, no ha suscrito un nuevo contrato que permita normalizar la atención. Frente a este panorama, los personeros del departamento proponen impulsar una acción popular y conformar una mesa de trabajo permanente.