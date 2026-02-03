Marchas 3 de febrero y manifestaciones HOY Bogotá y ciudades principales: Horarios, puntos y más / Mauricio Duenas Castaneda ( EFE )

Para este martes 3 de febrero está convocada una nueva jornada de movilizaciones en Bogotá, esto como respaldo a la visita del presidente Gustavo Petro a Washington, en el marco de una reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

La convocatoria fue realizada por el precandidato presidencial Iván Cepeda, quien explicó que la movilización busca expresar el rechazo a un posible bloqueo del salario vital, así como a cualquier intento de impedir su candidatura y participación en la consulta del próximo 8 de marzo.

La jornada, denominada “Jornada Nacional en Defensa de la Soberanía”, busca reunir a ciudadanos y trabajadores en diferentes regiones del país para expresar respaldo al presidente Gustavo Petro en el marco de su visita oficial a Estados Unidos.

Puntos de encuentro:

Bogotá se llevará a cabo a partir de las 9:00 am y se concentrarán en la Plaza de Bolívar. Por otra parte, habrá otra movilización que se hará a las 3:00 p.m. en la Plazoleta de Lourdes

Medellín: Las movilizaciones se concentran en zonas céntricas y parques principales.

Cali: Se reportan concentraciones en puntos estratégicos de la ciudad bajo consignas de defensa de la soberanía

Minuto a minuto | Marchas en la “Jornada Nacional en Defensa de la Soberanía”