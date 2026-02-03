El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Lo que trabajé con IA fueron las voces”, lo que hay detrás de canción ‘Bonita Bonita’ de 4AM Tapes

Kenny Javier, músico y productor dominicano, creador del proyecto, 4AM Tapes, pasó por los micrófonos de 6AM W para hablar sobre este álbum creado por Inteligencia Artificial.

“Yo soy productor musical, tengo mucho conocimiento de música y tengo una voz entrenada y creada, la cual ha conectado con tantas personas”, dijo, teniendo en cuenta que varias canciones son tendencia en TikTok y demás redes sociales.

De este modo, asegura que él es un músico, toca piano, flauta, y lleva muchos años en la industria de la música, por lo que aclara que lo que él trabajó con IA fueron las voces.

“El tema me encanta, desde el original hasta la versión nueva”, dijo agregando que “mi vida laboral requiere mucha inteligencia artificial. Yo tengo una vida laboral muy apartada de lo que es la música. Mi vida laboral me ha ayudado mucho a desarrollar lo que es esa parte”.

Asimismo, afirmó que la inteligencia artificial le ha ayudado mucho para combinar talento con su conocimiento.