Encuentro entre Alcalde de Cartagena y directora Migración para reforzar atención al viajero

En el Palacio de la Aduana, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, sostuvo una reunión de trabajo con Gloria Arriero, directora de Migración Colombia, con el propósito de avanzar en una agenda conjunta frente a los retos y oportunidades que trae el crecimiento del turismo internacional en La Heroica.

Durante el encuentro, también fue presentada Deirdre Rosa Castro como nueva directora regional de Migración Colombia, quien asumirá el liderazgo de la entidad en la ciudad y trabajará de manera articulada con la administración distrital.

En la reunión se abordaron temas clave como la atención a viajeros, el fortalecimiento de los controles migratorios, la seguridad en terminales y muelles, y la mejora de la experiencia de quienes llegan a Cartagena, en un contexto donde el turismo internacional ha tomado un impulso significativo en los últimos dos años.

El alcalde Dumek Turbay reiteró la disposición total del Distrito para acompañar y respaldar la labor de Migración Colombia en la ciudad.

“Estamos a disposición de cualquier necesidad por parte de Migración Colombia. Queremos proteger y respaldar su labor para que su acción se realice de la mejor manera, siempre en articulación con la Alcaldía de Cartagena”, expresó el mandatario.

Uno de los puntos centrales fue la articulación institucional entre Migración Colombia y la Alcaldía, con el objetivo de fortalecer los programas que ya se vienen adelantando de manera conjunta y proyectar nuevas acciones ante el aumento del flujo de visitantes internacionales, que registra un crecimiento del 6 % en comparación con el año anterior.

En materia de seguridad y control migratorio, se revisaron los avances tecnológicos en la terminal aérea, la terminal terrestre y distintos muelles de la ciudad. Actualmente, el aeropuerto internacional Rafael Núñez cuenta con dos sistemas de reconocimiento facial en funcionamiento, y la meta es llegar a diez dispositivos para agilizar los procesos de entrada y salida de viajeros.

Cuatro serán instalados por la Secretaría del Interior y otros cuatro por Distriseguridad, lo que permitirá un mejor control y seguimiento de las personas que ingresan y se movilizan por La Heroica. Estos sistemas empezarán a operar de manera más integral a partir de mediados de febrero.

Asimismo, se planteó el apoyo de la Secretaría de Turismo para disponer de personal que ayude a enrutar y orientar a los viajeros que llegan al aeropuerto, brindándoles información sobre rutas, destinos y servicios en la ciudad, teniendo en cuenta que Migración Colombia no cuenta con personal destinado a labores de guía turística.

Otro de los temas tratados fue la importancia de fortalecer campañas de enrolamiento biométrico, que faciliten los procesos migratorios y reduzcan los tiempos de espera, especialmente en los momentos de salida del país.

El alcalde Dumek Turbay destacó que el turismo es uno de los pilares del actual gobierno distrital, gracias a una estrategia permanente de promoción de Cartagena en escenarios nacionales e internacionales, así como al impulso de celebraciones, fiestas y eventos que han consolidado la imagen de la ciudad como un destino turístico de primer nivel.

“Cartagena vive hoy un gran momento turístico. Hemos trabajado en su promoción, en su agenda cultural y en sus eventos emblemáticos, y por eso es fundamental que ese crecimiento vaya de la mano con una migración ordenada, segura y eficiente”, afirmó.

La reunión reafirma el compromiso del Distrito de seguir trabajando de manera articulada con Migración Colombia, bajo el liderazgo de su directora nacional Gloria Arriero y la nueva dirección regional, para que Cartagena continúe fortaleciéndose como una ciudad abierta al mundo, organizada y preparada para recibir a quienes la visitan.