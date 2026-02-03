Emergencia en Córdoba: en un día, la lluvia de un mes dispara los ríos a niveles históricos

Inundaciones afectan a más de 17 municipios del departamento de Córdoba.

Montería

Orlando Medina, director de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), detalló cómo un frente frío atípico, impulsado por el cambio climático, ha generado un sistema de baja presión estacionario que descarga en menos de 24 horas la lluvia de un mes entero, saturando cuencas y amenazando a múltiples municipios.

En un informe técnico dirigido a las autoridades, el director de la CVS explicó el origen de la crisis. Históricamente, los frentes fríos del norte no solían descender más allá de Centroamérica. “Pero esta vez, sin lugar a dudas, por efectos de cambio climático, están llegando a Venezuela, a Panamá y, en este caso, a Colombia”, afirmó Medina.

Este fenómeno, al chocar con los vientos cálidos del Caribe, ha generado un sistema de bajas presiones estacionado sobre el país.

El impacto se mide en volúmenes de agua excepcionales. El director reportó que en estaciones como Batata, en Tierralta, se registraron 145 milímetros en menos de 24 horas. “Es decir, que nos está lloviendo en menos de 24 horas, lo que normalmente nos llueve en un mes de temporada de lluvia”, alertó.

Esta precipitación extrema ha superado toda capacidad de respuesta, ya que, en sus palabras, “ningún sistema hidráulico está preparado para esto”.

Ríos en cotas críticas y una presa bajo presión máxima

El monitoreo de las 17 estaciones de la corporación confirma caudales “muy por encima de las medidas habituales”.

Medina proporcionó datos específicos: el río Sinú marca 4.15 metros en Tierralta, 5.06 en Boca de la Ceiba (Montería) y 3.60 en Cotocá Arriba (Lorica). El río San Jorge ronda los 7 metros en Puerto Libertador y supera los 7.5 en Montelíbano. El río Canalete, según el reporte, superó sus cotas de desborde desde el domingo, con 6.76 metros.

Una situación de especial atención es la de la hidroeléctrica Urrá. Medina reveló que los afluentes aportan a la presa un caudal histórico de 2.400 metros cúbicos por segundo, superando el récord anterior de 1.800.

“La presa sigue bajo control”, aclaró, pero detalló que mientras ingresan en promedio 2.200 metros cúbicos por segundo, las descargas son de 1.818. Esta diferencia, sumada a los aportes de otros afluentes, alimenta la creciente.

Creciente con hora de llegada definida para cada municipio

El director de la CVS advirtió sobre la onda de creciente generada por las descargas de Urrá, cuyo tiempo de arribo a las cabeceras municipales fue precisado para la toma de decisiones.

Según sus modelaciones, la lámina de agua llegará a Tierralta y Valencia en aproximadamente 13 horas; a Montería en 36 horas; a Cereté en 39; a San Pelayo en 42; a Cotorra en 44; a Lorica en 50; y a San Bernardo del Viento en 56 horas.

El panorama presentado por Orlando Medina es claro: un evento climático extremo, con precipitaciones récord y caudales históricos, ha desbordado la capacidad de los sistemas naturales y de infraestructura en Córdoba.

La emergencia, de evolución lenta pero previsible, pone en riesgo a la población ribereña en una cuenta regresiva que se mide en horas, exigiendo acciones inmediatas de las autoridades locales.