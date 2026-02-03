Dumek Turbay y Terpel impulsan energías limpias para fortalecer la operación de TransCaribe

Desde que TransCaribe inició su operación comercial en Cartagena le apostó al uso de energías limpias para así ayudar al medio ambiente y al cambio climático. Esa iniciativa llevó recientemente a recibir un reconocimiento de la empresa Terpel, por llevar más de diez años de haberse decretado como un transporte limpio, destacando que el sistema de todos los cartageneros mueve su flota a gas natural desde que empezó a operar.

En una reunión entre el alcalde de Cartagena Dumek Turbay y directivos nacionales de Terpel, el Distrito reafirmó su compromiso con la sostenibilidad del Sistema Integrado de Transporte Masivo, Transcaribe, garantizando el pago de la deuda que la operadora mantiene con la empresa suministradora de gas, al tiempo que se asegura la continuidad del servicio que permite la operación de los buses en la ciudad.

“Estamos construyendo una solución clara y responsable para Transcaribe. Ya identificamos los recursos que nos permitirán saldar la deuda con Terpel y, al mismo tiempo, darle un verdadero oxígeno financiero al sistema para que sea sostenible y eficiente”, aseguró el alcalde Dumek Turbay.

El mandatario destacó que la relación laboral entre Transcaribe y Terpel por más de diez años; la cual hoy se fortalece aún más con el trabajo conjunto entre el Distrito y la empresa, lo que deriva en la continuidad garantizada del servicio de gas natural para la flota en tiempos de crisis en el sector energético a nivel nacional.

Desde Transcaribe, su gerente general, Ercilia Barrios, resaltó la importancia de mantener la alianza con Terpel y la tranquilidad que genera la continuidad del suministro de gas para la operación diaria de los buses.

“Para Transcaribe, Terpel ha sido un aliado fundamental. Son quienes hacen posible que nuestros articulados se muevan todos los días y nos brindan la seguridad de que continuarán acompañándonos en la operación. Además, celebramos la llegada de nuevos buses desde el mes de mayo, lo que permitirá cubrir mejor la ruta operacional de Cartagena”, señaló la gerente de Transcaribe.

Por su parte, Carlos Saavedra, vicepresidente de Terpel reiteró el respaldo de la compañía al sistema de transporte masivo de la Cartagena y destacó el compromiso del Distrito con el pago de la deuda y la voluntad de trabajar de forma unificada por promover la movilidad con energías limpias.

“Para Terpel es un orgullo ser aliado de Cartagena y Transcaribe. Creemos que el sistema de transporte masivo debe ser digno para los ciudadanos y siempre estaremos prestos para servirle a Cartagena. El pago de la deuda hace parte del día a día en la prestación de servicios, y hoy se anuncia una solución clara. No nos vamos a echar a un lado; seguiremos ahí, dando todo para que Transcaribe pueda movilizarse siempre”, expresó Saavedra.

La Administración Distrital reiteró que el fortalecimiento de la flota y la estabilidad financiera del sistema son claves para garantizar una movilidad eficiente y sostenible, reafirmando el compromiso de todos los actores para seguir trabajando de manera articulada por el bienestar de Cartagena.

Cabe recordar que el uso de energías limpias en vehículos de transporte es un avance significativo de TransCaribe en la búsqueda de soluciones sostenibles para los desafíos ambientales y energéticos de la movilidad moderna.

La flota de Transcaribe utiliza fuentes de energía que generan emisiones reducidas o nulas de gases de efecto invernadero y otros contaminantes, lo que contribuye a la lucha contra el cambio climático y a la mejora de la calidad del aire en áreas urbanas.

“Promover el uso de energías limpias permite ser independientes de los combustibles fósiles, disminuir la contaminación del aire, propiciar la eficiencia energética y contribuir a la mitigación del cambio climático. Además, estas tecnologías fomentan la innovación y la creación de empleos en la industria de energías renovables y movilidad sostenible. O sea, es un gana gana en el que el Distrito tiene a Terpel como un gran aliado”, expuso Dumek Turbay, alcalde Mayor de Cartagena.

Tarifa diferencial para estudiantes y horizontes de energías renovables en TransCaribe

En el encuentro, el alcalde Dumek Turbay aprovechó para socializar con Terpel que el Distrito trabaja en un proyecto de acuerdo, el cual será presentado ante el Concejo Distrital el próximo 1 de marzo o si se convocan antes sesiones extraordinarias, que contempla recursos con destinación específica para TransCaribe para la implementación de una tarifa diferencial para estudiantes de colegios y universidades en Cartagena, como una medida social y financiera que fortalecerá el sistema.

“Queremos un sistema que funcione bien, que no se vea afectado por alzas de costos o problemas financieros, y que sea digno para los cartageneros. La tarifa diferencial para estudiantes será una medida ganadora para la ciudad”, afirmó el alcalde Turbay.

Por último, el alcalde de Cartagena destacó la prioridad que tiene la administración en seguir transitando hacia una movilidad con energías renovables como la eléctrica.

“La transición hacia el uso de energías limpias en el transporte es crucial para construir un futuro más sostenible en Cartagena. A medida que la tecnología avanza y se implementa una infraestructura de carga adecuada, lo que proyectamos es que TransCaribe se enrole en la movilidad eléctrica y en alternativas como las que proporciona Terpel: más limpias y eficientes”, concluyó Turbay.