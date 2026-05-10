Abren convocatoria para el Diplomado ‘Soy Cartagena’ 2026: conoce cómo participar y los requisitos

'Soy Cartagena'2026, una apuesta académica y pedagógica orientada a fortalecer la educación con enfoque intercultural, etnoeducativo e interseccional. // Alcaldía de Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, a través de la Escuela de Gobierno y Liderazgo, invita a los docentes y directivos docentes de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito que culminaron satisfactoriamente la primera etapa de la estrategia “Soy Cartagena”, durante la vigencia 2025, a participar en el Diplomado en Historia y Pedagogía Intercultural “Soy Cartagena” 2026, una apuesta académica y pedagógica orientada a fortalecer la educación con enfoque intercultural, etnoeducativo e interseccional.

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Esta iniciativa hace parte de la Estrategia Integral de Formación “Soy Cartagena” y busca continuar fortaleciendo las capacidades pedagógicas, curriculares y de gestión educativa de los servidores públicos en carrera docente, promoviendo prácticas inclusivas, pertinentes y contextualizadas que reconozcan la diversidad étnica, cultural y territorial de la ciudad.

El objetivo principal del diplomado es fortalecer en los docentes y directivos docentes competencias pedagógicas y curriculares para la enseñanza de la historia con enfoque intercultural, promoviendo en los estudiantes identidad cultural, reconocimiento de la diversidad y sentido de pertenencia por Cartagena.

A través de esta formación, la Escuela de Gobierno y Liderazgo continúa impulsando procesos orientados a la construcción de ciudadanía, cultura ciudadana, apropiación territorial y paz, integrando saberes comunitarios y conocimientos académicos en escenarios educativos diversos.

El Diplomado en Historia y Pedagogía Intercultural estará conformado por cuatro módulos de formación:

Módulo I: Fundamentos de la historia, la educación y la interculturalidad.

Módulo II: Afrocolombianidad, pueblos indígenas y comunidades rurales del Caribe.

Módulo III: Didácticas interculturales y diseño curricular en escenarios diversos.

Módulo IV: Interseccionalidad y políticas públicas de la enseñanza en historia.

Durante el proceso formativo se abordarán temas relacionados con etnoeducación, diversidad cultural, saberes ancestrales, prácticas pedagógicas inclusivas, memoria histórica, evaluación intercultural y construcción de currículos contextualizados.

El diplomado tendrá una intensidad horaria de 120 horas y 3 créditos académicos que se desarrollará mediante una metodología experiencial y participativa, en la que los docentes serán protagonistas activos del aprendizaje.

La estrategia pedagógica combinará espacios de diálogo de saberes, actividades vivenciales, ejercicios colaborativos, diseño de herramientas pedagógicas y elaboración de proyectos aplicables en las instituciones educativas.

Además, el proceso incluirá trabajo de campo, narrativas históricas, construcción colectiva de secuencias didácticas y socialización de experiencias orientadas al fortalecimiento de la Cartageneidad y la identidad territorial.

El diplomado se iniciará con una jornada de inducción el próximo jueves, 14 de mayo de 2026, y combinará sesiones virtuales y presenciales durante los meses de mayo y junio.

Para el proceso de inscripción los docentes y directivos docentes deberán diligenciar el formulario de inscripción dispuesto por la entidad y enviar al correo institucional la certificación laboral actualizada, especificando tiempo de servicio y tipo de vinculación, firmada por el rector o por la Subdirección de Talento Humano de la Secretaría de Educación Distrital.

Resaltamos que la clausura y entrega de certificados se realizará el viernes 5 de junio de 2026.

Para mayor información, los interesados podrán comunicarse al correo institucional: soycartagena@cartagena.gov.co.

Con este diplomado, la Administración Distrital reafirma su compromiso con una educación más inclusiva, intercultural y conectada con la historia, la identidad y la diversidad de Cartagena de Indias.