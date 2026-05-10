Policía y Armada blindan a Magangué con operativos de seguridad por celebración del Día de las Madre

Operativos policiales por el Día de la Madre en Magangué. // Policía de Bolívar

Un amplio dispositivo de seguridad adelantan la Policía Nacional y la Armada Nacional en el municipio de Magangué, con el propósito de garantizar la tranquilidad y la convivencia ciudadana durante la celebración del Día de las Madres.

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Los operativos se desarrollan en barrios, zonas comerciales, establecimientos abiertos al público y puntos estratégicos de la población, donde uniformados realizan controles preventivos, solicitud de antecedentes y actividades de acompañamiento a la comunidad.

Uno de los puntos que más llamó la atención de los ciudadanos fue la presencia del perito de automotores de la SIJIN, quien junto a los uniformados adelanta la revisión técnica de motocicletas para verificar su legalidad, identificar posibles alteraciones en sistemas de identificación y prevenir delitos relacionados con el hurto de automotores.

Las autoridades señalaron que estas acciones buscan anticiparse a situaciones que puedan alterar el orden público durante una de las fechas de mayor movimiento comercial y familiar en el país.

“Tenemos desplegadas todas nuestras capacidades institucionales para acompañar a las familias bolivarenses durante esta celebración. Invitamos a la ciudadanía a disfrutar con responsabilidad, tolerancia y respeto, mientras nuestros hombres y mujeres continúan trabajando por la seguridad y convivencia en cada rincón del departamento”, manifestó el Coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La Policía Nacional reiteró el llamado a evitar el exceso de alcohol, respetar las normas de tránsito y denunciar oportunamente cualquier hecho sospechoso a través de las líneas de emergencia.