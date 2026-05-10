Más de 3.000 policías blindan a Cartagena para garantizar la seguridad en el Día de las Madres

Con un mensaje dirigido a todas las familias cartageneras, turistas y visitantes, uniformados de la Policía Nacional en Cartagena redoblan esfuerzos para que en materia de prevención se reduzcan las muertes por hechos de intolerancia, en la celebración del Día de la Madre.

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Con el mensaje institucional “Te Admiro Madre” Desde puntos de afluencia masiva de personas, los funcionarios de la Policía Nacional entregan volantes y brindan recomendaciones puntuales a los ciudadanos, para que, en esta celebración, reine la calma, la mesura y la sana convivencia.

Asimismo, se cuenta con un dispositivo de más de 3.000 hombres y mujeres, quienes tendrán dedicación exclusiva en el despliegue de actividades relacionadas con la tranquilidad y protección de los habitantes de la metropolitana, y en aras de prevenir la comisión de hechos delictivos y conductas que afecten el desarrollo de la celebración.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, indicó que el objetivo principal será evitar hechos de intolerancia, riñas, violencia intrafamiliar y delitos que históricamente aumentan durante esta celebración. Así mismo, la institución dispondrá de toda su capacidad humana, logística y tecnológica, además de actividades comunitarias y campañas de sensibilización.