Hasta el 12 de mayo hay plazo de participar en la convocatoria de estímulos de las fortificaciones

La Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar) recuerda a artistas, gestores culturales y portadores de tradición que el próximo 12 de mayo de 2026 vence el plazo para postularse a la Convocatoria de Estímulos Fortificaciones 2026, iniciativa que entregará 58 becas con un presupuesto total de 364 millones de pesos para fortalecer la agenda cultural en las fortificaciones de la ciudad.

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Los interesados pueden consultar los términos de la convocatoria e inscribirse a través de la página web https://fortificacionescartagena.com.co/es/convocatoriadeestimulos-2/ de Fortificaciones Cartagena.

La convocatoria busca seleccionar a los artistas y colectivos que harán parte de las actividades y estrategias lideradas por la Etcar para fomentar el conocimiento, la apropiación social y el disfrute del patrimonio cultural, en cumplimiento de su Plan de Acción 2026.

A través de esta convocatoria se entregarán:

* 21 becas para la programación cultural de las jornadas de entrada gratis para colombianos al Castillo de San Felipe de Barajas.

* 31 becas para conformar la programación “Muralla para todos”.

* 6 becas para participar en la agenda conmemorativa de los 493 años de Cartagena de Indias.

Podrán participar personas naturales, personas jurídicas sin ánimo de lucro, consejos comunitarios de comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales, así como grupos constituidos, cuyas propuestas serán evaluadas por expertos externos provenientes de la Lista de Elegibles del Banco de Jurados.

“Nos encontramos a la expectativa de conocer las propuestas creativas de los artistas y gestores culturales para dar a conocer e inspirar orgullo por nuestra cultura y patrimonio, los animamos a participar y ser parte de esta agenda cultural para cartageneros y visitantes”, expresa Sandra Schmalbach, directora de la Etcar.