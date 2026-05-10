Ataque sicarial en el barrio Torices: Edigas Ríos Fajardo pierde la vida a manos de motorizados

La racha violenta que atraviesa la ciudad sumó un nuevo capítulo en el barrio Torices. En un hecho que ha generado conmoción entre los residentes del sector, un hombre de 45 años perdió la vida tras ser víctima de un ataque con arma de fuego perpetrado por sujetos que se movilizaban en motocicleta.

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De acuerdo con el reporte oficial de la Policía Metropolitana de Cartagena, el suceso ocurrió a las 5:37 p. m. en la calle 47. La víctima, identificada como Edigas Ríos Fajardo, natural de Cartagena, se desplazaba por la zona cuando fue sorprendida por los sicarios. Según el testimonio de la comunidad, los atacantes le venían siguiendo el rastro y, al alcanzarlo, le dispararon en repetidas oportunidades sin mediar palabra.

Diligencias judiciales

Pese a los intentos de algunos transeúntes por auxiliarlo, la gravedad de las heridas provocó el deceso de Ríos Fajardo en el lugar de los hechos. Uniformados de la Policía acordonaron la zona de inmediato para preservar la escena, mientras que peritos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación se encargaron de realizar la inspección técnica al cadáver.

Dentro de las primeras indagaciones, las autoridades revelaron que a la víctima le registraba una anotación judicial por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Este nuevo homicidio bajo la modalidad de sicariato está siendo analizado por los grupos de inteligencia, quienes buscan establecer si el crimen obedece a un ajuste de cuentas o está relacionado con sus antecedentes. Hasta el momento no se han reportado capturas por este hecho, pero se adelanta la revisión de cámaras de seguridad en el barrio Torices para identificar la ruta de escape de los responsables.