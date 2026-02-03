Duitama ofrece recompensa por hechos en Manzanares

La Administración Municipal de Duitama reaccionó frente a los hechos de violencia registrados en el barrio Manzanares, un episodio que generó preocupación entre los habitantes del sector y reavivó el debate sobre la seguridad en la ciudad. Desde el gobierno local se aseguró que las autoridades ya adelantan las acciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

Como parte de estas medidas, la Alcaldía anunció una recompensa de hasta cinco millones de pesos para quienes suministren información veraz que permita identificar y capturar a los implicados en estos hechos. La Administración garantizó absoluta reserva para las personas que colaboren con las investigaciones, en un llamado directo a la ciudadanía para apoyar el trabajo de las autoridades y evitar la impunidad.

El pronunciamiento oficial se dio en un contexto en el que el municipio destaca avances significativos en materia de seguridad durante el año 2025. Según cifras entregadas por la Administración Municipal, Duitama registró una reducción del 42 % en homicidios, del 43 % en casos de extorsión, del 15 % en lesiones personales y del 10 % en hurto a personas, indicadores que, según el gobierno local, reflejan resultados positivos en la gestión de seguridad.

No obstante, las autoridades reconocieron que los hechos ocurridos en Manzanares evidencian que el problema persiste y que no se puede bajar la guardia. Para este 2026, la Administración aseguró que se reforzarán las acciones operativas, preventivas y de control, reiterando que la seguridad sigue siendo una prioridad y que el compromiso es proteger la vida y la tranquilidad de los habitantes de Duitama mediante acciones concretas y sostenidas.