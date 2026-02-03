Denuncias de corrupción profundizan crisis en la Cámara de Comercio de Tunja

La situación en la Cámara de Comercio de Tunja se agravó tras las denuncias del revisor fiscal, quien aseguró que la Junta Directiva le impidió exponer otros hallazgos adicionales. «...Cercenaron mi posibilidad de dar a conocer otras irregularidades detectadas y denunciadas ante la revisoría fiscal...», manifestó Puin, quien indicó que acudirá a las autoridades competentes.

Paralelamente, el presidente ejecutivo de la entidad, John Jairo Martínez, denunció presuntos hechos de corrupción y conflicto de intereses dentro de la Junta Directiva. «...Coloqué una denuncia contra una miembro de la Junta por presunta coadministración indebida y conflicto de intereses...», afirmó Martínez, señalando que existen pruebas como audios y mensajes de WhatsApp presentados ante la Superintendencia.

Según el presidente ejecutivo, estas denuncias habrían generado tensiones internas e incluso intentos por removerlo del cargo. «...Son situaciones que uno no comprende cuando se torpedea una gestión que ha dado resultados...», sostuvo, recordando que en 2025 la Cámara alcanzó ingresos del 106 %, redujo gastos en un 10 % y cumplió el Plan de Acción Territorial en un 97 %.

Martínez advirtió que su cargo estaría en riesgo y que algunos miembros de la Junta ya estarían evaluando posibles reemplazos, lo que profundiza la crisis institucional que arrastra la Cámara desde 2024 y mantiene bajo escrutinio público su gobernanza y manejo administrativo.