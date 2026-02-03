Denuncian cobros ilegales en 25 departamentos por trámites ante la ANT

La Agencia Nacional de Tierras hizo un llamado a las comunidades rurales y a la ciudadanía en general a no dejarse engañar por falsos tramitadores ni por falsas convocatorias laborales.

El director de la Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras, Cesar Santoyo reveló que el año anterior fueron identificados lo que serían cobros ilegales en 25 departamentos del país. En territorios como Caldas, Cundinamarca y Meta, terceros exigían pagos de hasta dos millones de pesos, utilizando documentos falsos y haciéndose pasar por servidores públicos de la ANT.

“Para este año, hemos logrado instaurar 13 denuncias ante la fiscalía general, sobre presuntas irregularidades en varios departamentos del país. Hay gente cobrando entre 300.000 hasta dos millones de pesos por hacer trámites, haciéndose pasar por funcionarios de la Agencia y utilizando falsas convocatorias laborales y otras artimañas para engañar a la comunidad”, confirmó Santoyo.

Situaciones similares ocurren en Casanare, Cauca y Tolima, donde delincuentes crearon falsos grupos de WhatsApp que simulaban ser oficinas de la entidad para exigir dinero por inscripciones inexistentes y envío de documentación.

La Agencia Nacional de Tierras informó a la Fiscalía sobre presuntas irregularidades en un proceso de acceso a tierras en el Tolima, relacionadas con actuaciones de una ex representante legal de una organización social. Según 43 denuncias, habrían sido exigidos cobros irregulares de hasta dos millones de pesos a cambio de supuestos ofrecimientos de adjudicación de predios a más de 56 familias campesinas, prácticas totalmente ajenas a los procedimientos de la entidad.

Durante el 2025, la Agencia Nacional de Tierras recibió 971 peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD), todas debidamente atendidas, y 13 denuncias fueron trasladadas a la fiscalía general de la Nación, como parte de una mesa de trabajo articulada que permite cumplir con el deber legal de avanzar en las investigaciones para frenar prácticas que están por fuera de la ley. Asimismo, la ANT ha presentado más de 39 denuncias penales ante la Fiscalía por presuntos casos de corrupción.