Comunidad de San Isidro protesta por ruido y hechos violentos

Norte de Santander.

Habitantes del sector San Isidro, jurisdicción del municipio de San Cayetano, realizaron un plantón pacífico este martes en el Anillo Vial Occidental, a la altura del centro poblado, para denunciar lo que consideran un abandono por parte de las autoridades frente a problemas de ruido excesivo, desórdenes y hechos violentos asociados a establecimientos nocturnos de la zona.

La protesta, que generó el cierre temporal de esta importante vía, fue motivada por afectaciones que, según la comunidad, se presentan desde el año pasado y no han tenido una solución efectiva.

“Desde el año pasado llegan carros con alto volumen que perturban el sueño de los vecinos y no hay una solución real. Hemos llamado a las autoridades y no hacen caso”, aseguró José Molina, habitante del sector.

El vocero comunitario explicó que, pese a múltiples llamados a la Policía y a la administración municipal, la respuesta ha sido insuficiente, especialmente en horas de la madrugada.

“Nos dicen que San Cayetano está muy lejos, que no pueden llegar, y desde Cúcuta nos responden que es una zona peligrosa. Estamos en total abandono”, afirmó.

La comunidad también manifestó su preocupación por hechos violentos ocurridos en el sector.

Según Molina, durante el año anterior se registraron varios homicidios relacionados con riñas y consumo de licor.

“Aquí hubo cinco o seis muertos por la problemática del sonido. No es gente del sector, son personas que vienen de otras partes, toman licor y terminan ajustando cuentas”, señaló.

Ante esta situación, el alcalde de San Cayetano, Wilson Pérez, llegó al lugar para atender la protesta y reconoció la gravedad del problema.

El mandatario explicó que existen decretos que regulan el funcionamiento de estos establecimientos, pero que no se han cumplido.

“Es triste porque hay personas que saben que hay un decreto y aun así no lo respetan. Se ha intentado organizar la situación de manera pacífica, pero vemos que ha sido imposible”, indicó.

El alcalde anunció que se evalúan medidas más drásticas para restablecer la tranquilidad de la comunidad.

“Vamos a iniciar una mesa de trabajo con la comunidad y la Policía Nacional. Para mí, las acciones deben ser cierres definitivos de esos establecimientos, porque ya se les ha notificado en varias ocasiones”, afirmó Pérez.

Asimismo, señaló que durante el año anterior se adelantaron procedimientos y allanamientos en la zona, pero los cierres fueron parciales, lo que no resolvió el problema de fondo.

“La idea ahora es que las medidas sean definitivas, porque se les ha advertido reiteradamente”, sostuvo.

Finalmente, el mandatario hizo un llamado a las personas que llegan desde otros municipios a respetar el carácter residencial del sector.

“San Isidro es una zona donde viven familias, niños y adultos mayores. El ruido está afectando el descanso y la vida cotidiana de la comunidad. Vamos a articular acciones con las alcaldías de Cúcuta y Los Patios para recuperar la tranquilidad en este sector”, concluyó.