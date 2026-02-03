Cayó alias ‘Sombra’, señalado de disparar contra un policía en Bruselas, Pitalito

La Policía Nacional logró la captura y judicialización de alias ‘Sombra’, señalado de haber disparado contra un uniformado en el corregimiento de Bruselas, jurisdicción del municipio de Pitalito, en un hecho ocurrido mientras el policía atendía un caso de homicidio.

De acuerdo con la información oficial, alias ‘Sombra’ se presentó de manera voluntaria ante las autoridades judiciales luego de la presión ejercida por un fuerte plan candado desplegado en la zona, el cual contó con el apoyo de diferentes especialidades del servicio de Policía. Durante su entrega, el presunto agresor hizo entrega del arma de fuego con la que habría causado la lesión al uniformado.

Las investigaciones preliminares indican que el ataque se perpetró desde una motocicleta conducida por otra persona, quien también fue vinculada al proceso judicial. El policía herido hace parte del Nuevo Modelo del Servicio de Policía Orientado a las Personas y los Territorios y se desplazaba a atender un homicidio ocurrido en un establecimiento de comercio del centro poblado.

En medio de los hechos, alias ‘Sombra’ resultó herido en una de sus extremidades tras un disparo realizado por la patrulla de vigilancia en la que se movilizaba el uniformado lesionado. Actualmente permanece bajo custodia policial en un centro asistencial de Pitalito, a la espera de una intervención quirúrgica, para luego ser trasladado a un centro carcelario.

El coronel Carlos Eduardo Téllez Betancourt confirmó que, gracias al trabajo articulado de Policía Judicial, inteligencia y patrullas de vigilancia, el caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, que lo presentó ante un juez de la República, quien le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

La Policía Nacional agradeció a la ciudadanía la información suministrada, la cual fue clave para la ubicación y judicialización del presunto agresor.