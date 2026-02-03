Amenaza de paro por falta de docentes en el Catatumbo

Por falta de docentes en algunos municipios se promueve un paro/ Foto Archivo( Foto Caracol Radio Cúcuta )

A tan solo pocos días de haberse iniciado el calendario académico los docentes del Catatumbo están anunciando promover un paro por la carencia de profesores para algunas asignaturas.

El malestar esta concentrado en el municipio de San Calixto, allí hay varias directivos de instituciones educativas reclamando educadores.

Los maestros expresaron su descontento por las ausencias de los profesores, y llamaron la atención de las autoridades educativas para que atiendan esta problemática.

La secretaria de educación del departamento Laura Cáceres dijo a Caracol Radio que “nosotros a través del Sistema Maestro estamos proyectando el trabajo para responder a las necesidades de recurso humano de la región y en la actualidad trabajamos en la vinculación de 131 docentes”.

Indicó que se mantiene contacto permanente con el alcalde de San Calixto José Balmaceda Pinzón con el ánimo de buscar una solución a esta problemática.