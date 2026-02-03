Aeropuerto de Cartagena emite recomendaciones a los viajeros antes condiciones climáticas

Debido a las condiciones meteorológicas que se han presentado en los últimos días en la mayor parte del territorio nacional y que han afectado considerablemente a Cartagena y otras ciudades de la costa Caribe, el día de ayer el aeropuerto, presentó novedades en su operación, tales como, retrasos y cancelaciones; no obstante, la termina se mantiene operativa.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Para el día de hoy, el IDEAM prevé alta nubosidad y lluvias en la zona de Cartagena, por lo que reiteramos el llamado a los viajeros a estar atentos a las instrucciones de su aerolínea.

Recomendamos a los viajeros:

● Consultar el estado de su vuelo con la aerolínea

● Llegar con mayor anticipación

● Atender las indicaciones del personal del aeropuerto

Estaremos informando novedades por los canales oficiales.