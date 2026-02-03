“Abelardo de la Espriella, el destripador, fue a enrarecer el ambiente en Washington”: Roy Barreras

Barreras afirmó que ha procurado influir para que el encuentro entre los presidentes de Colombia y Estados Unidos se dé en buenos términos, al considerar que la relación bilateral debe manejarse con prudencia y sentido diplomático.

Además, sostuvo que en Washington han circulado versiones que afectan la imagen del Gobierno colombiano y que, incluso se han promovido señalamientos contra el país.

“Calumniaron a Petro muchas veces, calumniaron a Colombia, pedían invasiones militares y no podíamos dejar solo la voz de los envenenadores en los pasillos de Washington”, aseguró.

En ese contexto, se refirió directamente a Abelardo de la Espriella y criticó su presencia en Estados Unidos días antes de su propia visita. “Dos días antes de mi viaje, Abelardo de la Espriella, el ‘destripador’, había ido en su avión privado afanándose de ir a enrarecer el ambiente”, afirmó.

El exembajador insistió en que ningún colombiano debería desear un deterioro en la relación entre ambos países y subrayó que la reunión entre mandatarios debe entenderse como un asunto de Estado. “Se necesita que esa sea una conversación con dignidad, con tranquilidad y diplomacia, porque no es sólo entre dos personas, es entre dos naciones”, concluyó.

