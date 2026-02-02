Willie González revive el clásico “Paso la Vida Pensando” y marca su regreso a la salsa

“Paso la Vida Pensando” se consolida como uno de los temas más representativos de Trayectoria Vol. 3, la nueva producción de Willie González, un álbum que reafirma su lugar como una de las voces más influyentes de la salsa romántica.

El disco, lanzado en enero de 2026, reúne versiones renovadas de grandes canciones de su trayectoria, incluyendo esta pieza icónica originalmente interpretada junto al Conjunto Chaney.

También puede leer: Swedish House Mafia es anunciado como reemplazo de Peso Pluma en el Festival Estéreo Picnic 2026

La canción, compuesta por el legendario José Feliciano, es considerada un clásico de la música latina. Su fuerza emocional se debe tanto a su letra como al peso histórico de su autor, un artista que ha demostrado que la creatividad y la sensibilidad no tienen límites. Feliciano, quien vive con ceguera congénita, ha sido un ejemplo de superación para generaciones enteras y un referente de resiliencia en la música hispana.

La nueva versión de “Paso la Vida Pensando”, incluida en este tercer volumen, llega con un sonido actualizado, pensado para las audiencias actuales y para los amantes del baile, pero sin alejarse del sello romántico que hizo de Willie González un nombre indispensable en la salsa de las últimas cuatro décadas.

Willie González también carga su propia historia de superación: nació con su mano izquierda más pequeña, una condición que nunca le impidió convertirse en una figura central del género. Su trayectoria es testimonio de disciplina, pasión y una intensa conexión con su público.

“Los sueños se cumplen con disciplina y amor por lo que uno ama”, expresa el artista en este lanzamiento, en el que no solo revisita su historia musical, sino que proyecta su legado hacia una nueva generación.

Tracklist – Trayectoria Vol. 3 (2026)