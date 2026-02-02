Refinería de Cartagena carga por primera vez gasolina en buque con propulsión eólica

Por primera vez en Colombia, un cargamento de gasolina salió de la refinería de Cartagena a bordo de un buque asistido por energía eólica. Se trata del Pacific Centinel, una embarcación equipada con tecnología de velas de succión que aprovechan la fuerza del viento para reducir hasta en 49% las emisiones de CO₂ durante su navegación. En esta operación se transportaron 150.000 barriles de gasolina corriente hacia Barranquilla, marcando un hito en las operaciones marítimas de combustibles con menores emisiones en el Caribe colombiano.

Como parte de su compromiso con la descarbonización, la refinería de Cartagena culminó con éxito este cargue en un buque de autonomía de mediano alcance que cuenta con un sistema auxiliar de propulsión eólica, el cual permite ahorrar combustible y disminuir significativamente las emisiones a la atmósfera durante su navegación.

La embarcación cuenta con una tecnología que se soporta en tres velas de succión de aire y aportan propulsión por energía eólica, lo que se traduce en una reducción de hasta 49% en las emisiones de CO₂ frente a buques convencionales de características similares.

“Desde el terminal marítimo de la refinería de Cartagena, Ecopetrol logra un gran hito en sostenibilidad energética. Con este nuevo buque, sumamos un total de tres embarcaciones con propulsión a viento, lo que pone a nuestro grupo empresarial como referente regional en optimización, transición energética y sostenibilidad desde los mares del Caribe colombiano”, aseguró Julio Herrera, vicepresidente Comercial y de Mercadeo.

Tras su salida desde Cartagena, el Pacific Centinel recorrió una distancia total de 125 kilómetros en aguas abiertas hasta llegar a Barranquilla, donde realizó el descargue del producto. Con esta operación marítima, Ecopetrol continúa posicionando este tipo de sistemas innovadores que emplean energías de bajas emisiones y reducen la huella de carbono con el propósito de garantizar la seguridad energética la costa Caribe y el país.