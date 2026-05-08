Comunidad soldó las puertas de Afinia en Santa Rosa del Sur tras cansancio por constantes apagones

El desespero por la deficiente prestación del servicio de energía eléctrica en el sur de Bolívar alcanzó un punto de no retorno. En una medida de protesta extrema, habitantes del municipio de Santa Rosa del Sur decidieron sellar la entrada principal de la oficina de Afinia utilizando soldadura y varillas, impidiendo el ingreso de los empleados y la atención al público. La comunidad asegura estar cansada de lo que denominan una “mamadera de gallo” por parte de la electrificadora ante los constantes apagones que azotan la región.

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A través de videos que se han vuelto virales, los voceros de la jornada hicieron un llamado a la unidad regional para exigir respeto como consumidores. Uno de los líderes de la concentración manifestó con indignación que “ya es hora de que el sur de Bolívar se haga sentir, porque ya nos mamamos de esta situación. ¿A cuántas personas no se le han quemado televisores, neveras y electrodomésticos por estos cortes?”.

Los manifestantes aclararon que este movimiento es puramente ciudadano y no responde a intereses políticos, sino al daño económico que sufren diariamente los hogares y negocios.

La respuesta de Afinia

Ante el bloqueo de sus instalaciones, este medio consultó a la empresa Afinia para conocer su posición sobre la crisis. La compañía informó que las interrupciones en Santa Rosa del Sur y Simití no obedecen a fallas propias de su operación directa en el territorio, sino a problemas de interconexión. Según la empresa, el servicio depende de la línea 582, la cual se ve afectada por inconvenientes en la línea 449, infraestructura que pertenece a otro operador de red.

En su reporte oficial, la electrificadora explicó que “al analizar las causas de estas interrupciones, se concluye que la mayoría están relacionadas con factores externos a la operación de Afinia”. Según la empresa, de las 48 incidencias registradas con corte a abril de 2026, un total de 26 eventos “corresponden a fallas en redes de otros operadores de red”, mientras que el resto se divide entre causas desconocidas, condiciones climáticas y mantenimientos programados.

Exigencias en la mesa de diálogo

Pese a las explicaciones técnicas de la compañía, la comunidad se mantiene firme en el bloqueo de la sede. Los líderes exigen la presencia del gerente general de Afinia y también del de la Electrificadora de Santander (ESSA) para establecer soluciones estructurales que pongan fin a los racionamientos. La consigna es clara: la soldadura no será retirada de las puertas hasta que se garantice una mejora real en el servicio y se hable de la reparación por los equipos dañados.