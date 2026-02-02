Reclutamiento de menores aumenta 41 % en Huila, alerta informe de Indepaz

El occidente del Huila, especialmente La Plata, Nátaga e Íquira, concentra el mayor número de casos de reclutamiento de menores, según Indepaz

El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes continúa en aumento en el sur del país, según el más reciente informe de Indepaz, que advierte que este fenómeno va más allá del uso de redes sociales y responde a dinámicas de control territorial, economías ilegales, violencias estructurales y falencias institucionales.

En departamentos como el Huila, las cifras también generan preocupación. De acuerdo con una intervención del Ministerio de Defensa en octubre de 2025, el reclutamiento de menores en el departamento ha aumentado en un 41 %, con más de 40 denuncias registradas, sin contar el subregistro que persiste en la región.

Las autoridades señalan que el occidente huilense es la zona más afectada, especialmente en los municipios de La Plata, La Argentina, Nátaga e Íquira. No obstante, el funcionamiento del Comité Departamental de Prevención del Reclutamiento Forzado ha permitido el rescate de al menos 15 menores, como parte de las acciones de protección a la niñez vulnerable.

El informe también hace énfasis en el departamento del Cauca, donde el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) advierte que los niños y adolescentes reclutados son movilizados de manera forzada a través de corredores estratégicos que conectan con Huila, Nariño, Valle del Cauca, Putumayo y Caquetá.

Según el análisis, vías como la Panamericana, el corredor Cauca–Huila por la vía El Libertador y el eje Puracé–La Plata son utilizadas de forma sistemática para el traslado de las víctimas. En algunos casos, los recorridos incluyen ciudades como Neiva, Ibagué, Bogotá y Villavicencio, lo que evidencia una fragmentación deliberada de los vínculos familiares y territoriales.

Indepaz insiste en que enfrentar el reclutamiento forzado exige una respuesta integral del Estado, con presencia institucional efectiva y el fortalecimiento de los mecanismos de protección comunitaria.