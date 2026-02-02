Patrullero de la Policía herido y un civil muerto tras ataque armado en Bruselas, Pitalito

Autoridades adelantan operativos en el corregimiento de Bruselas, Pitalito, tras el ataque armado que dejó un patrullero herido y un civil fallecido.

Un grave hecho de violencia se registró en las últimas horas en el corregimiento de Bruselas, jurisdicción del municipio de Pitalito, donde un patrullero de la Policía Nacional resultó herido tras ser atacado con arma de fuego mientras adelantaba labores de patrullaje en plena vía pública.

De acuerdo con información preliminar, el uniformado habría sido abordado por uno o varios sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones, generándose un intercambio de disparos antes de que los agresores huyeran del lugar. El patrullero lesionado fue trasladado al Hospital Departamental San Antonio de Pitalito, donde recibe atención médica especializada y permanece bajo observación, a la espera de un parte oficial sobre su estado de salud.

En medio de estos hechos, un civil identificado como Jaime Guzmán Paniagua resultó gravemente herido y fue llevado de urgencia a un centro asistencial, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Tras el ataque, la Policía Nacional desplegó un operativo especial con apoyo de las diferentes especialidades y activó un plan candado en la zona para dar con el paradero del presunto responsable, quien, según fuentes cercanas, ya estaría plenamente identificado.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que suministre cualquier información que contribuya a la captura del agresor, a través de la línea de emergencias 123, garantizando absoluta reserva. El caso continúa en investigación.