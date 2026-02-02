Mueren dos menores y su madre, al ser arrastradas por una creciente en el centro del Valle

Una emergencia se registró este domingo 1 de febrero en el centro del departamento del Valle del Cauca por la ola invernal.

Dos menores de dos y seis años y su madre murieron en el corregimiento de Santa Lucía, zona rural de Tuluá, al intentar cruzar en una motocicleta una cañada crecida y fueron arrastradas por la fuerza del agua.

La mujer, identificada como Adriana Ante, se movilizaba en una motocicleta e iba acompañada de Olga Lucía Sánchez y dos niñas, cuando al intentar cruzar el afluente perdió el control y fue arrastrada por la fuerte corriente.

Adriana Ante y las dos menores fueron halladas sin vida, mientras que Olga Lucía Sánchez fue rescatada con múltiples golpes y permanece bajo atención médica.