Mueren dos menores y su madre, al ser arrastradas por una creciente en el centro del Valle

Una cuarta mujer logro salir con vida.

El trágico accidente sacudió al corregimiento de Santa Lucía, zona rural de Tuluá.

Una emergencia se registró este domingo 1 de febrero en el centro del departamento del Valle del Cauca por la ola invernal.

Dos menores de dos y seis años y su madre murieron en el corregimiento de Santa Lucía, zona rural de Tuluá, al intentar cruzar en una motocicleta una cañada crecida y fueron arrastradas por la fuerza del agua.

La mujer, identificada como Adriana Ante, se movilizaba en una motocicleta e iba acompañada de Olga Lucía Sánchez y dos niñas, cuando al intentar cruzar el afluente perdió el control y fue arrastrada por la fuerte corriente.

Adriana Ante y las dos menores fueron halladas sin vida, mientras que Olga Lucía Sánchez fue rescatada con múltiples golpes y permanece bajo atención médica.

