Jorge Carrascal sufrió insólita expulsión con Flamengo en la Supercopa de Brasil: ¿Era para tanto?

Amargo inicio de temporada para Jorge Carrascal en territorio brasileño. El volante colombiano fue expulsado en la derrota 0-3 de su equipo, el Flamengo, ante Corinthians, durante la final de la Supercopa brasileña.

Con esta derrota, el ‘Fla’ ve frenada una marcha triunfal que le llevó a ganar el año pasado el Campeonato Brasileño, la Copa Libertadores y la Supercopa. Además, queda empañada la vuelta al equipo del delantero Lucas Paquetá, exjugador del West Ham inglés y el fichaje más caro de la historia del fútbol brasileño, calculado en 42 millones de euros.

Por otro lado, se trata de la primera vez en que Corinthians levanta este trofeo desde 1991, cuando también se impuso a Flamengo en la final.

Derrota de Flamengo y expulsión de Carrascal

Aunque el cuadro rojinegro tuvo la posesión del balón en el estadio Mané Garrincha de Brasilia, no consiguió traducirlo en oportunidades de gol y fue Corinthians efectivo en el ataque.

El club de São Paulo se adelantó a los 26 minutos con un gol de Gabriel Paulista, que mantuvo la defensa del rival bajo constante presión.

Para empeorar las cosas, nada más empezar la segunda parte, el árbitro expulsó al colombiano Jorge Carrascal después de una supuesta agresión, polémica acción que aún así fue revisada en el VAR. Véala acá:

Pese a la entrada de Paquetá a los pocos minutos y a los intentos de penetrar la defensa del rival, Flamengo no logró remontar y el Corinthians remató el partido en el noveno minuto añadido al partido con un gol de Yuri Alberto.